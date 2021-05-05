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الأربعاء، 05-05-2021 01:23 م

السعودية : قرار وشيك بإلغاء الحج للقادمين من الخارج

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الوكيل الاخباري - أفادت وسائل اعلام بأن حكومة السعودية تدرس إمكانية منع الوافدين الأجانب للعام الثاني على التوالي من أداء مناسك الحج، بسبب مخاوف من خطر تفشي فيروس كورونا في المملكة.

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ونقلت وسائل الاعلام اليوم الأربعاء عن مصدرين مطلعين على الموضوع تأكيدهما أن السلطات السعودية علقت الخطط السابقة بشأن إمكانية استقبال الوافدين من الخارج هذا العام، موضحين أن الإجراء في حال تبنيه سيقضي بعدم السماح بأداء مناسك الحج إلا للمواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة الذين خضعوا للتطعيم ضد كورونا أو تماثلوا للشفاء منه في موعد لا يزيد عن ستة أشهر . 

 

المصدر - روسيا اليوم 

 




 

 


 

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