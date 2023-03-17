الجمعة 17-03-2023
الوكيل الاخباري

عروض وتخفيضات في "الاستهلاكية العسكرية" بمناسبة رمضان

السعودية: لا إمكانية لحجوزات جديدة لأداء العمرة أواخر رمضان

الاحتياطي الفدرالي أقرض البنوك الأمريكية 12 مليار دولار لتجنب الانهيار

الأردن .. سعر كيلو اللوز الأخضر بـ 13 ديناراً والحمص الأخضر 2.5 دينار

70 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

الأمن: القبض على مطلوب مُصنف بالخطير في عمان

المركزي: 2.225 مليون أونصة موجودات البنك من الذهب

الدفاع المدني يتعامل مع 1360 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

بعد أزمة المصارف.. هل تنخفض أسعار النفط إلى 50 دولاراً للبرميل؟ خبير يجيب

التربية: 30 ألف طالب سجلوا للتوجيهي إلكترونيا حتى الخميس

الجمعة، 17-03-2023 05:09 م

السعودية: لا إمكانية لحجوزات جديدة لأداء العمرة أواخر رمضان

Umrah1922023


الوكيل الاخباري - يشهد أداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان إقبالا كبيرا من داخل وخارج المملكة العربية السعودية، مما تسبب في عدم وجود إمكانية للقيام بحجوزات جديدة لأداء العمرة أواخر شهر رمضان المقبل.

اضافة اعلان

 

وكشفت وسائل اعلام السعودية، اليوم الجمعة، عن تزايد الإقبال على منصة “نسك” الإلكترونية لحجوزات أداء مناسك العمرة في شهر رمضان القادم، مؤكدة أن عمرة الـ 6 أيام شهدت ازدحاما مرتفعا، و7 أيام ازدحاما متوسطا، و3 أيام ازدحاما خفيفا، كما أظهر التطبيق عدم وجود إمكانية للحجوزات في 13 يوما في رمضان بما فيها العشر الأواخر.


وصرح وكيل وزارة الحج والعمرة السعودية والمساعد لشؤون العمرة عبدالرحمن شمس، بأن عدد المسجلين في منصة نسك للعمرة من خارج المملكة في شهر رمضان بلغ حتى أمس قرابة 800 ألف شخص.

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
64143bbd423604515918e811

الغضب ينتشر في فرنسا بسبب تمرير قانون ماكرون للتقاعد

64141cc94236041d4407ac9a

تقارير: الملك تشارلز سيمنح زوجته لقبا جديدا

173-163648-april-first-month-ramadan_700x400

عدد ساعات الصيام المتوقعة في أول أيام شهر رمضان

6414156842360425d255002c

مسؤول أوكراني سابق: النزاع يهدد أوكرانيا بالفناء

wwwwwwww

هزة أرضية بقوة 4.8 درجات تضرب شمالي العراق

image - 2023-03-16T165837.541

بريطانيا تحظر "تيك توك" على الهواتف الحكومية

أخبار متعلقة
173-163648-april-first-month-ramadan_700x400

عدد ساعات الصيام المتوقعة في أول أيام شهر رمضان

7488071-215664642

الإمارات تعلن ساعات الدوام في رمضان

image (68)

رمضان سيكون الخميس في هذه الدول.. والجمعة في دول أخرى

رر

من بينهم الاردن .. تعرف على أقصر وأطول ساعات الصيام في رمضان 2023

رمض

السعودية تصدر تعليمات صارمة بشأن الإفطار في المساجد خلال رمضان

63fdb0ec4c59b72fd2317765

تحذير في مصر من منتج يباع في شهر رمضان يسبب أمراضا خطيرة