السعودية: لن نُطبع العلاقات مع اسرائيل الا بشرط - فيديو

الوكيل الإخباري - أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن بلاده لن تقوم بالتطبيع مع الاحتلال الا بشرط إقامة دولة فلسطينية.

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وأوضح بن فرحان في تصريحات نشرتها وزارة الخارجية السعودية الجمعة عبر حسابها على تويتر :"التطبيع والاستقرار الحقيقي لن يأتي إلا بإعطاء الفلسطينيين الأمل من خلال منحهم الكرامة وهذا يتطلب منحهم دولة".



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو التقى مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان وأجرى معه محادثات تركّزت على البرنامج النووي الإيراني وتطبيع العلاقات بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، وفق بيان صادر عن مكتبه.



