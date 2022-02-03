الخميس 03-02-2022
الوكيل الاخباري

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الخميس، 03-02-2022 03:42 م

شرط تلقي الجرعة الثالثة للمغادرين...

هام للأردنيين في السعودية.. تعليمات جديدة للخروج والعودة

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الوكيل الاخباري - صرّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، الخميس، أن الوزارة اشترطت لمغادرة المواطنين إلى خارج المملكة أخذ الجرعة التنشيطية "الثالثة" من لقاح (كوفيد-19) لمن أمضى 3 أشهر على تلقي الجرعة الثانية، ويستثنى من ذلك الفئات العمرية ممن هم أقل من 16 عاماً، أو الفئات المستثناة وفق ما يظهر في تطبيق "توكلنا".اضافة اعلان


وقررت الوزارة إلزام جميع القادمين إلى السعودية بمن في ذلك المواطنون، بغض النظر عن حالة تحصينهم، بتقديم نتيجة سلبية لفحص (PCR) معتمد أو لفحص معتمد للمستضدات السريعة لفيروس كورونا (COVID-19 Antigen Test) خلال 48 ساعة من موعد المغادرة إلى المملكة أو الدخول إليها، ويستثنى من ذلك من هم أقل من 8 سنوات، مع مراعاة أنظمة دول القدوم المتعلقة بإجراءات تحليل الإصابة بالفيروس للأطفال، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت وزارة الداخلية، إنه يسمح للمواطنين الذين تظهر نتيجة فحص إصابتهم بفيروس كورونا بالقدوم إلى المملكة أو الدخول إليها، بعد مضي المدة أدناه، دون الحاجة لإعادة الفحص:

1- (7) أيام من تاريخ أخذ العينة الإيجابية لمن استكمل تلقي جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة.

2- (10) أيام من تاريخ أخذ العينة الإيجابية لمن لم يستكمل تلقي جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة.

وسيتم العمل بذلك اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الأربعاء 9 فبراير 2022.

وشدَّد المصدر على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات الصحية المعتمدة، والمسارعة في استكمال أخذ جرعات اللقاح المعتمدة.

وبحسب المصدر جاء ذلك وفقاً للمتابعة المستمرة للوضع الوبائي محلياً وعالمياً ومتابعة ما يتعلق بأي مخاطر وبائية، وبناءً على ما رفعته الجهات المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا (كوفيد 19) والمستجدات بهذا الشأن، ولغرض الحفاظ على الصحة العامة.

 

واس

 




 

 


 

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