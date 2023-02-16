السفارة الروسية في قبرص تقدم مساعدات إنسانية لضحايا الزلزال في سوريا وتركيا

الوكيل الاخباري- قام موظفو السفارة الروسية في قبرص بجمع وتسليم مساعدات إنسانية إلى السفارة السورية في نيقوسيا لضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد وأودى بحياة الآلاف.

اضافة اعلان

وزار السفير الروسي لدى قبرص مراد زيازيكوف سفارة سوريا في نيقوسيا وقدم تعازيه بضحايا كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.



وعبر السفير الروسي في قبرص عن عميق تعاطفه ودعمه للشعب السوري الشقيق جراء الكارثة التي ألمت بالبلاد.



ولفتت السفارة إلى أن ممثلي وموظفي السفارة قاموا بجمع التبرعات وقدموها لممثلي بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص، من المستلزمات والمساعدات الإنسانية لضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا.

روسيا اليوم