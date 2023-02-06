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الإثنين، 06-02-2023 12:37 م

بيانات من سفارات عربية في تركيا وسوريا

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الوكيل الإخباري- أصدرت سفارات دول عربية في كل من العاصمة التركية أنقرة والعاصمة السورية دمشق بيانات لجالياتها على خلفية الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين فجر اليوم الاثنين وأودى بحياة المئات.

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وأهابت سفارة الإمارات في أنقرة بمواطني الدولة توخي الحيطة والحذر بسبب وقوع زلزال في جنوب تركيا.


وأكدت السفارة على ضرورة الابتعاد عن منطقة الزلزال، واتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات التركية، والتواصل مع السفارة في حالات الطوارئ على 97180024+ أو 97180044444+ والتسجيل في خدمة تواجدي.


من جهتها، أكدت السفارة السعودية في تركيا أنها لم تتلق حتى اللحظة أي بلاغات عن وجود مواطنين سعوديين في المناطق المتضررة بالزلزال.


ودعت المواطنين الموجودين في منطقة الزلزال إلى أخذ الحيطة والحذر، والتواصل معها بأسرع وقت ممكن.

 

وأعربت فلسطين عن تعازيها وتضامنها مع سوريا وتركيا بضحايا الزلازل المدمر، وتقدمت وزارة الخارجية والمغتربين بأحر التعازي للبلدين ولذوي الضحايا.

 

وأعربت السفارة القطرية في أنقرة عن "تعازي الدوحة للحكومة التركية والشعب التركي الشقيق في ضحايا الزلزال"، متمنية للمصابين والجرحى الشفاء العاجل.

كما بعث سلطان عمان هيثم بن طارق ببرقيتي تعزية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس السوري بشار الأسد في ضحايا الزلزال الذي ضرب مناطق مختلفة في البلدين.

 

وقدمت الخارجية العمانية تعازيها للبلدين وأعربت عن تضامنها معهما في هذه الأزمة، وأكد عدم وجود وفيات أو مصابين بين العُمانيين المتواجدين في البلدين.

وقالت الوزارة في بيان إنها تتواصل مع الجهات الرسمية لمتابعة الموقف، ودعت المواطنين المتواجدين في مناطق الزلزال للتواصل مع الأرقام الرسمية.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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