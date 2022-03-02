الأربعاء 02-03-2022
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الأربعاء، 02-03-2022 10:33 ص

السفارة الروسية في هولندا: مواطنونا هنا يتلقون تهديدات بالقتل

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الوكيل الإخباري-أعلنت السفارة الروسية في هولندا عن تلقي المواطنين الروس المقيمين هناك لتهديدات بالقتل.

وقالت الملحقة الصحفية للسفارة الروسية في هولندا إيرينا غريدينا لوكالة "تاس" الروسية، إنه على خلفية العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا يتلقى المواطنون الروس "تهديدات بالقتل والمطالبات بمغادرة البلاد".

ودعت المسؤولة المواطنين الروس "للتوجه إلى الأجهزة الأمنية الهولندية التي من واجبها ضمان سلامة جميع المواطنين الموجودين في البلاد"، وإطلاق القسم القنصلي بالسفارة الروسية عبر البريد الالكتروني أو رقم الخط الساخن.

وأكدت غريدينا استعداد السفارة لتقديم كل المساعدة المطلوبة للمواطنين الروس في هولندا.

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روسيا اليوم

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