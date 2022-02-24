الخميس 24-02-2022
الوكيل الاخباري

الأوقاف: وفاة 25 إمامًا ومؤذنًا خلال جائحة كورونا

شاهد رسالة مؤثرة لجندي أوكراني لأسرته فيديو

انخفاض نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن

16 وفاة و 7415 إصابة كورونا في الاردن اليوم

فتح الحدود البولندية والرومانية أمام الأردنيين الراغبين بمغادرة أوكرانيا

الصفدي يوجّه الجهات المختصة حول الأردنيين في أوكرانيا

الجزائر في قلب معركة الطاقة بأوروبا

ما محتوى شبكة تروث سوشال؟

ارتفاع أسعار الذهب محليا بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية

أسعار القمح والذرة الأمريكية ترتفع بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا

الخميس، 24-02-2022 04:22 م

السفارة السعودية في كييف تدعو مواطنيها في أوكرانيا للتواصل معها

62177c06423604167d7d9f82


الوكيل الإخباري-دعت السفارة السعودية في كييف، كافة المواطنين السعوديين الموجودين في جمهورية أوكرانيا الذين لم يتواصلوا معها خلال فترة الإجلاء الماضية إلى سرعة التواصل مع السفارة في أقرب وقت ممكن.

اضافة اعلان

 

وقالت السفارة إن ذلك يأتي نظرا للمستجدات التي تشهدها جمهورية أوكرانيا في الوقت الراهن، وحرصا من حكومة السعودية على سلامة المواطنين السعوديين في كل مكان، مشيرة إلى أنه يمكن التواصل على الرقمين التاليين: 00380739090123 و00380445205170.

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1059096211_0_129_3187_1921_1920x0_80_0_0_2adc78644b49ad4d45881bef5d26e0be

الخارجية الروسية: ما يجري في أوكرانيا ليس بداية حرب

main_image62178df18644c

شاهد رسالة مؤثرة لجندي أوكراني لأسرته فيديو

1035866579_550_0_2598_2048_1920x0_80_0_0_da1f71ce1d18b61ce488e643ed021da2

الدفاع الروسية: تم تعطيل 74 هدفا أرضيا أوكرانيا بما في ذلك 11 مطارا جويا وقاعدة بحرية

62178974423604117b5a8ff1

الاتحاد الأوروبي يضع خطة لاستقبال اللاجئين من أوكرانيا

thumbs_b_c_906e406ec6f3289827bab6d46135f511

إعادة انتخاب صالح قوجيل رئيسا لمجلس الأمة الجزائري

000_323T6QE

الطوارئ الأوكرانية: مقتل 5 أشخاص بتحطم طائرة عسكرية قرب العاصمة كييف

أخبار متعلقة
637802929326970493

السفارة الإيرانية في أوكرانيا توجه نداء لرعاياها

thumbs_b_c_b3722a138ac7490be8c38d8beced1cb1

كييف تستدعي القائم بالأعمال الأوكراني لدى موسكو للتشاور

61f3248f4236044501481cd1

أوكرانيا تقترح عقد قمة بمشاركة خماسية مجلس الأمن وكييف وبرلين وأنقرة لبحث وقف التصعيد في دونباس

medium_2022-02-14-197916398f

جونسون: الوضع في أوكرانيا قد يؤدي إلى أكبر حرب في أوروبا منذ 1945

6210e9ad11278 (1)

أمريكا: الجيش الروسي يستعد لضرب أوكرانيا.. والكرملين يعلن استخدام صواريخ بالستية وكروز

19_2021-637753028322660559-266

صحيفة: الناتو يعلق عمل مكتبه في كييف