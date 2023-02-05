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الأحد، 05-02-2023 09:25 ص

السفير الأمريكي الجديد في تونس يفاجئ السكان ويثير تفاعلا- فيديو

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الوكيل الإخباري- أثار السفير الأمريكي الجديد في تونس جوي هود تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد استخدامه اللغة العربية وعبارات من اللهجة التونسية في تقديم نفسه للجمهور.

وظهر جوي هود، البالغ من العمر 46 عاما، في مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية للسفارة الأمريكية بتونس، لأول مرة بعد تسلم أوراق اعتماده الرسمية من الرئيس التونسي قيس سعيد، لمباشرة مهامه خلفا لدونالد بلوم.

وقال هود إنه كان محظوظا بزيارة تونس في العام الماضي، وتأثر بكرم الضيافة، وجمال تونس الخضراء، مشيرا إلى أنه سعيد بالعودة إلى بلاد ابن خلدون وعزيزة عثمانة وأبو القاسم الشابي.

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