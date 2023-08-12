السبت 12-08-2023
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السبت، 12-08-2023 02:26 م

السفير السعودي لدى الأردن سفيراً غير مقيم لدى فلسطين

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الوكيل الاخباري - سلم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاردن نايف بن بندر السديري، اليوم، نسخة من أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة مفوضاً وغير مقيم لدى دولة فلسطين، وقنصلاً عاماً في مدينة القدس إلى مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية الدكتور مجدي الخالدي.اضافة اعلان


وجرت مراسم تسليم نسخة من أوراق الاعتماد في مقر سفارة دولة فلسطين في العاصمة الأردنية عمّان، بحضور سفير دولة فلسطين لدى الاردن السيد عطا الله خيري.

عقب ذلك، استعرض الجانبان أوجه العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.

 




 

 


 

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