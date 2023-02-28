السلطات التركية تهدم مئات البنايات في اسطنبول تحسبا لزلزال مدمر

الوكيل الاخباري- قالت قناة NTV التلفزيونية التركية، إن السلطات قررت إخلاء مستشفى حكومي في اسطنبول بسبب عدم مقاومة مبانيه للزلازل.



في وقت سابق، تم الإعلان أنه سيتم وقف استثمار عدد كبير من مباني كلية الطب بجامعة اسطنبول، بعد أن كشفت عمليات التفتيش الفني عن عدم كفاية مقاومتها الزلزالية. وسيتم تعليق جميع العمليات وعمليات قبول المرضى، باستثناء سيارات الإسعاف وقسم طب الأطفال.



وأضافت القناة: "بعد التفتيش تبين أن مبنى مستشفى كياغيثان لن يصمد أمام الزلزال. في المستقبل القريب، سيتم إخلاء المستشفى. وبعد مرور أسبوعين سيتم نقل العاملين فيه إلى مبنى مستشفى الأطفال في شيشلي في منطقة سيران تيبي".

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وأشارت القناة إلى أن مباني المستشفى المذكور أعلاه، تم تشييدها في عام 2005.



في الأسبوع الماضي بدأت بلدية مدينة إسطنبول، بهدم أول 318 مبنى يبلغ عدد سكانها حوالي 10 آلاف نسمة، وذلك لانتماء هذه المباني للمناطق المحفوفة بخطر الانهيار العالي. كما نقلت السلطات حوالي 52 ألف تلميذ من 93 مدرسة تنتمي لنفس الفئة.

روسيا اليوم