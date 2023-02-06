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تركيا: إلغاء رحلات جوية وتعليق الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية

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الإثنين، 06-02-2023 10:34 ص

تركيا: إلغاء رحلات جوية وتعليق الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية

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الوكيل الإخباري- ألغت الخطوط الجوية التركية، اليوم الاثنين، 170 رحلة جوية في إسطنبول، منها 152 عبر مطار إسطنبول و18 عبر مطار صبيحة غوكشن، بسبب سوء الأحوال الجوية.

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وذكر المستشار الإعلامي للخطوط الجوية التركية يحيى أوستون، أن خطوط شركة بيغاسوس كذلك ألغت جميع رحلاتها إلى مطار صبيحة غوكشن في الشطر الآسيوي من إسطنبول، وفقا لوكالة الأنباء التركية "الأناضول".


وفي سياق متصل، علقت السلطات التركية الدراسة في المرحلتين الأساسية والثانوية بالعاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية.


وأعلن واليا إسطنبول وأنقرة في بيان، إن الولايتين قررتا تعليق التعليم الأساسي والثانوي والحضانة لمدة يوم واحد.


وبحسب البيان، يتوقع أن تشهد إسطنبول وأنقرة اليوم عاصفة قوية وهطول أمطار وثلوج، الأمر الذي سينعكس سلبا على الحياة اليومية.


وتعرضت مدينة إسطنبول التركية، أمس الأحد، لعاصفة قوية ترافقت مع هطول أمطار وثلوج، يتوقع أن تزداد حدتها اليوم، بحسب الأرصاد الجوية التركية.

 




 

 


 

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