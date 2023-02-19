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الأحد، 19-02-2023 08:35 ص

اسطنبول .. إخلاء 93 مدرسة ونقل طلابها إلى مدارس أكثر مقاومة للزلازل

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الوكيل الإخباري - قررت ولاية اسطنبول إخلاء 93 مدرسة ونقل طلابها إلى مدارس أكثر مقاومة للزلازل اعتبارا من 20 شباط الجاري.

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ولفتت الولاية في بيان لها أمس السبت، إلى أنه خلال الأعوام الماضية تم فحص 1418 مدرسة في المدينة يعود تاريخ بنائها إلى ما قبل زلزال مرمرة عام 1999 والذي طال اسطنبول.


وتبين أن 67 منها مقاومة للزلازل و1351 تم تصنيفها "خطيرة" وجرى إعادة بناء بعضها فيما تم تدعيم مباني بعضها الآخر وتبقى منها 93 مدرسة مصنفة "خطيرة"، بحسب البيان.


ولفتت الولاية إلى أنه تقرر هدم وإعادة بناء 76 من تلك المدارس الـ 93 المصنفة "خطيرة"، فيما سيتم تدعيم مباني 17 مدرسة.


وأشارت إلى أنه سيتم نقل طلاب تلك المدارس، إلى مدارس أكثر مقاومة للزلازل، اعتبارا من يوم الاثنين بالتنسيق بين الجهات المعنية.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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