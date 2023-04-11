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الثلاثاء، 11-04-2023 09:31 ص

السلطات السودانية تعلن حالة الطوارئ وفرض حظر التجوال في ولاية غرب دارفور

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الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات السودانية، حالة الطوارئ وفرض حظر التجوال في ولاية غرب دارفور لمدة شهر، بعدما شهدت الولاية اندلاع أحداث عنف قبلي.

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وقالت لجنة أمن الولاية في بيان، إنه تم "إعلان حالة الطوارئ العامة في جميع أنحاء ولاية غرب دارفور اعتبارا من الاثنين ولمدة شهر قابلة للتجديد" ،مضيفة أنه "يحظر تجوال وتحرك المواطنين في جميع أنحاء ولاية غرب دارفور اعتبارا من الاثنين ولمدة أسبوعين، من الساعة 7 صباحا وحتى الساعة 7 صباحا (بالتوقيت المحلي) من صباح اليوم التالي".

وشددت على أنه "يسري هذا القرار في جميع أنحاء الحدود الجغرافية لولاية غرب دارفور، وعلى المواطنين الالتزام به وعدم التحرك خلال فترة حظر التجوال حفاظا وتعزيزا للأمن والطمأنينة العامة".

وحثت اللجنة الأمنية "القوات النظامية بكل مكوناتها والجهات الأخرى ذات الصلة، على اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لوضع القرار موضع التنفيذ الفوري".

وشهدت منطقة "فوربرنقا" على الحدود مع دولة تشاد، في الأيام الماضية حالات عنف قبلي تتمحور عادة حول الأرض والموارد ومسارات الرعي، أسفرت عن مقتل وإصابة مجموعة من المواطنين.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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