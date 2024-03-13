فيديو- تطورات حريق كورنيش النيل في مصر

الوكيل الإخباري- أمرت النيابة المصرية "انتداب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع حريق كافيه وتفحم محتوياته بكورنيش المعادي وإعداد تقرير يفيد بوجود شبهة جنائية من عدمه".



وتبين من الفحص أن النيران التهمت مجموعة من المخلفات وتم تحرير محضر والعرض على النيابة للتحقيق.

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وجاء ذلك بعدما تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل كافية في كورنيش بمنطقة المعادى، دون وقوع أي إصابات.



وفور تلقي بلاغ يفيد بنشوب حريق داخل كافية في منطقة المعادى، تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.



RT