الإثنين 30-01-2023
الوكيل الاخباري

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السماح لحاملي بطاقة هيا بدخول قطر حتى عام 2024

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الإثنين، 30-01-2023 01:56 م

السماح لحاملي بطاقة هيا بدخول قطر حتى عام 2024

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الداخلية القطرية اليوم الاثنين، عن تمديد صلاحية بطاقة هيا للمشجعين والمنظمين، بالسماح لحامليها دخول البلاد ابتداء من اليوم، وحتى 24 كانون الثاني من عام 2024 وفقا للشروط والضوابط المحددة.

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وكانت بطاقة هيا التي خولت حامليها حضور مباريات كأس العالم 2022 ودخول قطر بدون تأشيرة والإقامة فيها، قد انتهت صلاحيتها الاثنين الماضي.


وقالت الوزارة في بيان، إن تمديد صلاحية البطاقة لا يتطلب أي رسوم، مشيرة إلى أن شروط السماح لحاملي البطاقة بدخول قطر تتمثل في إثبات حجز فندقي أو إثبات استضافة الأهل والأصدقاء صادر من منصة هيا الإلكترونية، وألا تقل صلاحية جواز السفر عند الوصول إلى قطر عن ثلاثة أشهر، والحصول على تأمين صحي خلال فترة البقاء في البلاد، وشراء تذكرة سفر ذهاب وعودة.


وتتيح البطاقة لحامليها من الزوار وفقا لهذا التمديد استخدام خدمة (هيا معي) لتقديم ثلاثة من أفراد عائلته أو أصدقائه لزيارة قطر من خلال تطبيق الموبايل أو منصة هيا، والدخول والخروج من وإلى البلاد لسفرات متعددة، واستخدام البوابات الإلكترونية في منافذ الدولة.


وتنطبق تلك الشروط على جميع حاملي بطاقة هيا بفئاتها المختلفة، والتي كان معمولا بها خلال بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022

 




 

 


 

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