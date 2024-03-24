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الأحد، 24-03-2024 10:37 ص

السنغال تختار رئيسها الخامس اليوم

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الوكيل الاخباري- يتوجه الناخبون في السنغال اليوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لاختيار الرئيس الخامس للبلاد في انتخابات مؤجلة.

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وبحسب التلفزيون السنغالي الرسمي، يحق لنحو 7.3 مليون شخص الإدلاء بأصواتهم، على أن تبدأ عمليات الفرز فور إغلاق صناديق الاقتراع ومن المتوقع ظهور النتائج الأولية بحلول الـ26 من آذار الحالي.


ويتنافس 19 مرشحًا على خلافة الرئيس ماكي سال، الذي يترك منصبه بعد فترة ولاية ثانية شابتها اضطرابات عنيفة.


وبدون أي استطلاعات للرأي، ليس من الواضح ما إذا كان أي مرشح سيتمكن من الحصول على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات لتفادي جولة إعادة.


 




 

 


 

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