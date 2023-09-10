السوداني: بغداد تحولت إلى ساحة لإيجاد الحلول والمشتركات لاستقرار المنطقة

الوكيل الإخباري - أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، أن العاصمة بغداد تحولت إلى ساحة لإيجاد الحلول والمشتركات لاستقرار المنطقة.

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وأشار خلال استقباله وفد مجلس الشورى السعودي، برئاسة إبراهيم محمد القناص رئيس لجنة الصداقة العراقية السعودية في المجلس إلى "أهمية استدامة وتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، على جميع الصعد والمستويات، وتوطيد الشراكات الاقتصادية والتجارية وعلاقات التبادل الثقافي".



وقال السوداني وفقا لبيان حكومي إن "الحكومة انتهجت منذ مباشرتها مهامها، مسارا يتبنى تقوية الروابط والتكامل الإقليمي، وهو منهج يستهدف المواجهة الموحدة للتحديات والأزمات التي تمر بها المنطقة والشعوب الشقيقة والصديقة، إضافة إلى تنسيق المواقف، وبناء علاقات التقارب مع الجميع".



وأضاف أن "بغداد تحولت إلى ساحة لإيجاد الحلول والمشتركات، مما يسهم في استقرار المنطقة".



من جهته أكد الوفد السعودي بحسب البيان "تثمين المملكة للعلاقات مع العراق على مختلف المستويات، والتطلع إلى المشاركة في المشروعات التنموية المطروحة والفرص الاستثمارية المتاحة في العراق، بما يرفع من مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين".

RT