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الأربعاء، 13-09-2023 09:44 ص

السودان: انهيار 50 منزلا في ولاية نهر النيل بسبب غزارة الأمطار

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الوكيل الإخباري - انهار نحو 50 منزلاً بالكامل الليلة الماضية، في منطقة قدو بولاية نهر النيل شمالي السودان، جراء الأمطار الغزيرة التي ضربت البلاد.

وذكر موقع "سودان تربيون" اليوم الأربعاء، أن قوات الدفاع المدني بولاية نهر النيل قالت إن أمطاراً غزيرة تساقطت بمدينتي عطبرة والدامر أدت في وقت سابق إلى مصرع 4 أشخاص وإصابة آخرين، بينما تهدد مناسيب نهر الدندر الموسمي بولاية سنار جنوب شرق البلاد الأراضي الزراعية والمساكن.

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وأفاد الموقع بأن مدينتي عطبرة والدامر شهدتا أمطاراً غزيرة مصحوبة برياح قوية استمرت طوال ساعات الليلة الماضية، مشيراً إلى أن قوات الدفاع المدني تعمل حالياً على سحب المياه من محطة كهرباء عطبرة التحويلية بعد أن غمرتها مياه الأمطار، وذلك بعد أن تمكنت من سحب المياه من حي المربعات وسجن عطبرة وعدد من الشوارع الرئيسية. 

 




 

 


 

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