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الثلاثاء، 15-03-2022 01:29 م

السودان.. وفاة ثلاثة نازحين في انهيار حفرة وسط دارفور

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الوكيل الإخباري-أعلنت السلطات السودانية، اليوم الثلاثاء، مصرع ثلاثة نازحين، إثر إنهيار حفرة تستغل في صناعة الطوب في وادي بجباجي جنوب مدينة نيرتتي بولاية وسط دارفور.

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وقال شهود عيان، إن "الانهيار تسبب في وفاة صدام هارون موسي، والهادي صالح، اللذان يسكنان في معسكر الشمالي سنتر 4، بالإضافة إلى رمضان محمد أحمد الذي يسكن حي قوز بيضة بمدينة نيرتتي".


يذكر أن هذه الحوادث متكررة في دارفور ففي الثامن من فبراير الماضي لقيت أربع تلميذات مصرعهن، جراء انهيار حفرة تستغل في صناعة الطوب بمعسكر كلمة للنازحين في ولاية جنوب دارفور.

 

روسيا اليوم

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