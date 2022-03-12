السودان.. ارتفاع عدد ضحايا هجمات غرب دارفور إلى 35 قتيلا

الوكيل الإخباري-أعلنت لجنة طبية سودانية، الجمعة، ارتفاع عدد ضحايا الهجمات المسلحة في ولاية غرب دارفور، غربي البلاد إلى 35 قتيلاً وجرح 21 آخرين خلال أسبوع.

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وقالت لجنة أطباء غرب دارفور (غير حكومية) في بيان اطلعت عليه الأناضول، إنها أحصت 19 قتيلاً و5 جرحى في أحداث وقعت الخميس في منطقة جبل مون بالولاية.



وحسب البيان، يرتفع بذلك العدد الكلي لضحايا الهجمات على عدد من القرى في محلية جبل مون بولاية غرب دارفور منذ الخامس من مارس/ آذار الجاري إلى 35 قتيلاً و 21 جريحا.



وأشارت اللجنة إلى أن الأحداث تجددت في محلية جبل مون الخميس بعد أن توقفت الإثنين، وذلك "امتداداً لسلسلة الهجمات التي بدأت منذ شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي".



وكانت أعمال عنف قبلية مشابهة اندلعت في نوفمبر الماضي في منطقة جبل مون، وخلفت 43 قتيلاً وحرق 46 قرية، وفق ما أعلنته الأمم المتحدة آنذاك.



وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بإقليم دارفور، مقتل 17 شخصا، وإصابة العشرات بهجوم مسلح في ولاية غرب دارفور.



والخميس، أفادت وسائل إعلام محلية أن أعمال عنف قبلية تجددت في منطقة (صليعة) بمحلية جبل مون، على بعد 75 كم شمالي مدينة الجنينة عاصمة غرب دارفور، دون ذكر سبب اندلاع القتال.



ومن حين لآخر، تشهد مناطق عديدة في دارفور اقتتالاً دموياً بين القبائل العربية والإفريقية، ضمن صراعات على الأرض والموارد ومسارات الرعي.

الاناضول

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