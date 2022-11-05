السبت 05-11-2022
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السبت، 05-11-2022 02:20 م

السويد تعلن أنها لم تعد تدعم المليشيات الكردية في سوريا

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الوكيل الاخباري- قال وزير خارجية السويد توبياس بيلستروم، إن حكومة بلاده الجديدة لم تعد تدعو إلى دعم غير مشروط للمليشيات الكردية في سوريا- وحدات حماية الشعب (YPG) وحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD).

وأضاف الوزير، في مقابلة مع الإذاعة السويدية اليوم السبت عشية زيارة رئيس وزراء بلاده أولف كريسترسون لأنقرة في 8 نوفمبر الذي سيجري مفاوضات مع الجانب التركي حول انضمام المملكة إلى الناتو: "هناك اتصالات وعلاقات وثيقة بين هاتين المنظمتين وحزب العمال الكردستاني، الموجود في قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية. نحن يهمنا عدم وجود اتصالات غامضة [مع هاتين المنظمتين من جانب المملكة]. - من المهم أن تحافظ السويد على مسافة بعيدة مع هذه المنظمات. نحن بحاجة الى علاقات جيدة مع تركيا".

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روسيا اليوم


 




 

 


 

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