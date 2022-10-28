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الجمعة، 28-10-2022 11:15 ص

عودة الدفعة الأولى من النساء الأستراليات وأطفالهن من مخيم في سوريا

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الوكيل الإخباري- ذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية أن الدفعة الأولى من النساء والأطفال الأستراليين المحتجزين في معسكر بسوريا منذ سقوط تنظيم "داعش" عام 2019 ، في طريقها إلى سيدني.

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وأفادت الإذاعة بأن أربع نساء و13 طفلا غادروا معسكر روج للاحتجاز في شمال شرق سوريا يوم الخميس، وتم نقلهم إلى العراق قبل ركوبهم هناك طائرة متجهة إلى أستراليا، مشيرة إلى أن المسؤولين الأستراليين قيموا المجموعة العائدة بأنها الأكثر ضعفا بين 60 امرأة وطفل أسترالي محتجزين في معسكر روج. ومعظم الأطفال ولدوا في سوريا.

ذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية أن عودتهم ستكون على الأرجح الخطوة الأولى في إعادة جميع الأستراليين المحتجزين في سوريا.

وهؤلاء العائدون سيكونون الأستراليين الوحيدين المشاركين في حملة تنظيم "داعش" بالشرق الأوسط الذين تجري إعادتهم رسميا إلى الوطن، باستثناء الأبناء والأحفاد الثمانية لمقاتلين لقيا مصرعهما. وقد أعادتهم الحكومة الأسترالية السابقة في عام 2019.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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