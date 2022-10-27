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الخميس، 27-10-2022 07:27 ص

سوريا تعلن التصدي لصواريخ إسرائيلية في سماء دمشق

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الوكيل الإخباري - تصدت الدفاعات الجوية السورية لصواريخ أطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي باتجاه محيط مدينة دمشق، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، فجر الخميس.

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وقال مصدر عسكري سوري " قرابة الساعة 30: 00 من فجر الخميس، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".


وأضاف المصدر أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ الاحتلال وأسقطت معظمها.


وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بدوره أن الضربات الإسرائيلية استهدفت نقاطاً قرب مطار دمشق الدولي، ولم يتضح ما اذا كانت المواقع تعود للجيش السوري أو ينشط فيها مسلحون موالون لإيران أو حزب الله اللبناني.


والجمعة، استهدفت ضربات جوية إسرائيلية نقاطاً في محيط دمشق، وتكررت مجدداً الاثنين، خلال النهار ما أسفر عن إصابة عسكري بجروح.


وخلال الأعوام الماضية، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوّية في سوريا طالت مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانيّة وأخرى لحزب الله.


ونادراً ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنّها تكرّر أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفها بمحاولات إيران ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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