الإثنين 09-10-2023
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الإثنين، 09-10-2023 11:25 ص

السيسي وبن زايد يتباحثان حول الأوضاع في فلسطين

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الوكيل الإخباري - أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للوقوف على آخر مستجدات الأوضاع في فلسطين.

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ووفقا للرئاسة المصرية تناول الاتصال تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، والجهود الجارية لوقف التصعيد العسكري الجاري. وفي هذا الإطار توافق الرئيسان على أهمية تكثيف التنسيق والتشاور ودفع الجهود الدبلوماسية الرامية لخفض التصعيد والعنف، لحماية المدنيين وحقن الدماء، والشروع في مسار تحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام، لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.


ودخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الثالث، وسط استمرار الاشتباكات في عدد من محاور غلاف غزة وإطلاق الصواريخ، في وقت أعلنت إسرائيل فيه الحرب رسميا وكثفت غاراتها على القطاع.

 

RT

 




 

 


 

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