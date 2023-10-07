الخارجية السعودية تصدر بياناً حول عملية طوفان الاقصى

الوكيل الإخباري - اصدرت وزارة الخارجية السعودية، بيانا قالت فيه إنها تتابع عن كثب تطورات الأوضاع غير المسبوقة بين عدد من الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الاسرائيلي، مما نتج عنها ارتفاع مستوى العنف الدائر في عدد من الجبهات هناك.



واوضح البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" أن السعودية تدعو للوقف الفوري للتصعيد بين الجانبين، وحماية المدنيين، وضبط النفس.

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وأضاف:" تذكر المملكة السعودية بتحذيراتها المتكررة من مخاطر انفجار الأوضاع نتيجة استمرار الاحتلال وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة وتكرار الاستفزازات الممنهجة ضد مقدساته.



وقال البيان:" تجدد السعودية دعوة المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته وتفعيل عملية سلمية ذات مصداقية تفضي إلى حل الدولتين بما يحقق الأمن والسلم في المنطقة وبحمي المدنيين.

