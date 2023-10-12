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الخميس، 12-10-2023 05:34 م

مصر.. حملة موسعة للتبرع بالدم دعما للفلسطينيين

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الوكيل الإخباري - شهدت الجامعات المصرية، اليوم الخميس، حملة موسعة للتبرع بالدم دعما للشعب الفلسطيني، تزامنا مع تعرض قطاع غزة لتصعيد عسكري إسرائيلي عنيف.

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وبتوجيه من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أطلقت مؤسستا "صناع الحياة" و"شفاء الأورمان"، عضوا التحالف الوطني المصري للعمل الأهلي التنموي، بالتعاون مع وزارة الصحة المصرية وبنك الدم، حملة موسعة للتبرع بالدم تحت شعار "قطرة دماء تساوي حياة".

وتمت عمليات التبرع بالدم في مختلف الجامعات المصرية، عبر سيارات متنقلة تجوب المحافظات، وذلك لدعم الفلسطينيين المحتاجين للدم.

وفي السياق ذاته، دعا التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي جميع المصريين للمشاركة في الحملة، مؤكدا على مواصلة جهوده لدعم الشعب الفلسطيني وإرسال المزيد من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بكافة أشكالها، حتى تحسن الأوضاع. سكاي نيوز 

 




 

 


 

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