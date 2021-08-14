السيسي يسلم عقود الشقق الجديدة للمواطنين في مدينة بدر

الوكيل الإخباري - أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سلم اليوم السبت عددا من عقود الشقق الجديدة للمواطنين بمدينة بدر.

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ونشر بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة المصرية صورا لتسليم السيسي العقود للمواطنين وتقديم شهادات تقدير للعناصر المتميزة من القائمين على المشروع.



وكان السيسي قد أكد خلال كلمة اليوم أن الدولة المصرية ستواصل برنامجها لتحسين أحوال المواطنين، مشيرا إلى أن "مستقبل البلاد لا يكون بالكلام فقط، ولكنه يتطلب الجهد والتضحية، عشان نعيش حياة لائقة، وعشان الأجيال الصغيرة تعيش، ويبقى ليها مستقبل".

روسيا اليوم