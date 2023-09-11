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الإثنين، 11-09-2023 06:55 م

السيسي يصدر تصريحات بعد سقوط آلاف الضحايا في ليبيا

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الوكيل الاخباري- أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن خالص العزاء للأشقاء بليبيا في ضحايا العاصفة التي ضربت البلاد، وأدت إلى سقوط ألاف الضحايا.

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وأكد السيسي تضامن مصر، حكومة وشعبا، مع أشقائنا في مصابهم الأليم.

من جانبها، عبرت الخارجية المصرية عن خالص التعازي والتضامن مع دولة ليبيا الشقيقة، إثر العاصفة "دانيال" وما أسفرت عنه من سيول ضربت البلاد مؤخراً، ونتج عنها سقوط آلاف الضحايا والمصابين.

وقدمت مصر صادق تعازيها لأسر الضحايا إثر هذا المصاب الأليم، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

واجتاحت العاصفة المتوسطية "دانيال" عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج، بالإضافة إلى سوسة ودرنة، وأدت إلى سقوط عدد كبير من الضحايا.

 

 




 

 


 

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