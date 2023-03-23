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الخميس، 23-03-2023 10:52 ص

السيسي يفتتح أكبر مسجد في مصر - فيديو

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الوكيل الإخباري - افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فجر اليوم الخميس، مركز مصر الثقافي الإسلامي (مسجد مصر) الذي يتوسط قلب الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويضم المركز مسجد مصر في قلب الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، الذي يصنف بأنه أكبر مسجد في البلاد، بتكلفة تخطت 800 مليون جنيه.

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وقامت شركة المقاولون العرب بتنفيذ المشروع تحت إشراف الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة وهو يتوسط قلب الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويحده طريق رقم 11 والمحور الرئاسي وساحة الشعب من جهة الشمال، وطريق محمد بن زايد الشمالي من جهة الجنوب، على هضبة بارتفاع 24 متر.


وتبلغ مساحة المسجد 19100 متر مربع ويحتوي على 3 مداخل رئيسية يعلوها قباب إسلامية بالإضافة إلى مدخل خدمي رابع.


يتكون المسجد من صحن الصلاة بمساحة 9600 متر مربع ويتسع لـ 12000 مصل يعلوه قبة إسلامية رئيسية بقطر داخلي 29.5 متر، و6 قاعات تبلغ مساحة القاعة الواحدة 350 م2 وتعلو كل منها قبة إسلامية كما أن للمسجد فراغات خدمية مختلفة.


ويبلغ عدد المصلين بالساحة العلوية 40 ألف مصل، وعدد المصلين بالساحة السفلية 55 ألف مصل، ليصل الإجمالي لـ 107 آلاف مصل.


ترتفع المأذنتان حوالي 140 مترا عن سطح الساحة العلوية، وتبلغ المساحة الكلية للواحدة 1600 م2.


ويتوفر بالدور الأرضي للمأذنة الفراغات المختلفة من حمامات ومتجر هدايا وغرفة التذاكر ومكتب إداري وغيرها من الخدمات اللازمة للمبنى، ويتوسطه سلم شرفي يصل لارتفاع 133 مترا من المأذنة مع مصعد لذوي الاحتياجات الخاصة.

 


 

 

RT

 




 

 


 

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