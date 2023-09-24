السيسي يهنئ العاهل السعودي وولي عهده

الوكيل الاخباري- توجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالتهاني للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة اليوم الوطني الـ 93.

اضافة اعلان

ونشر السيسي تدوينة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي قال فيها: ""في ذكرى اليوم الوطني السعودي.. أتوجه بخالص التهاني القلبية والتمنيات الأخوية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.. متمنيا للشعب السعودي الشقيق كل الخير والتقدم والرخاء".



وأضاف "أن التاريخ الممتد من المودة والأخوة بين مصر والسعودية.. يشهد على عمق الروابط والأواصر الوثيقة بين الشعبين، وعلى قوة وصلابة العلاقات بين البلدين، التي أؤكد تطلعنا المستمر إلى تقويتها وترسيخها، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، ولأمتينا العربية والإسلامية".