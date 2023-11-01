الشرطة الألمانية تطلق النار على شاب يحمل سكيناً

الوكيل الإخباري - أطلقت شرطة كولونيا في ألمانيا النار على شاب /16 عاما/ مساء أمس الثلاثاء قال شهود عيان إنه هدد عدة أشخاص بسكين.



وجاء في بيان للشرطة أن عدة أشخاص اتصلوا برقم الطوارئ للإبلاغ عن أن الشاب كان يطارد الأشخاص في الشارع وهو يحمل سكينا.

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ونقل المراهق إلى المستشفى مصابا بطلق ناري بعد وقت قصير من الساعة (21:00 بتوقيت جرينتش). ويقول مسؤولون ألمان إنه يتلقى علاجا طبيا مكثفا لكنه عانى من إصابات لا تهدد حياته.



وبدأ تحقيق إجرائي في استخدام أسلحة الشرطة النارية، وفقا لبيان صدر في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء عن مكتب المدعي العام والشرطة.



ولأسباب تتعلق بالحيادية، تولت شرطة مدينة بون القريبة التحقيق.

البيان