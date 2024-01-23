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الثلاثاء، 23-01-2024 08:57 ص

الشرطة الأمريكية تبحث عن مجرم خطير - صورة

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الوكيل الإخباري - أعلنت الشرطة الأمريكية أنها تبحث عن شاب مشتبه بأنه قتل 7 أشخاص بالرصاص في منزلين بإحدى ضواحي شيكاغو في شمال الولايات المتحدة.

وقال بيل إيفانز، قائد شرطة بلدة جولييت، الضاحية الجنوبية - الغربية لشيكاغو، أمس الاثنين، إنه "تم العثور على 7 أشخاص مقتولين بالرصاص". 

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وأضاف "نحن نبحث عن مشتبه به يدعى روميو نانس ويبلغ من العمر 23 عاما"، يعيش في المنطقة المجاورة مباشرة للمنزلين اللذين عثر على الجثث فيهما.


ونشرت الشرطة صورا لسيارة المشتبه به ولوحة أرقامها، وهي نفس السيارة المطلوبة في جرائم أخرى وقعت الأحد الماضي.

 


 

RT

 




 

 


 

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