الشوارع تحولت الى انهار .. فيضانات هائلة في اسطنبول -فيديو

الوكيل الإخباري- شهدت مدينة اسطنبول التركية مساء امس الثلاثاء، فيضانات هائلة غمرت الطرقات والمحطات ، وسط أنباء عن مصرع شخصين غرقا، وفقدان الاتصال بثالث .
وتداول متابعون مواقع التواصل صور ومقاطع فيديو للفيضانات ، التي تظهر وكانما تحولت الشوارع العامة لأنهار .
*بالفيديو تركيا |فيضانات إسطنبول*— Rami Swa (@rami_swa89484) September 6, 2023
*أمطار غزيرة تغمر منطقة باشاك شهير في إسطنبول.* pic.twitter.com/mC3cQHiWJX
فيضانات عنيفه علي اسطنبول الآن pic.twitter.com/rl6nphIX36— شؤون تركية (@TurkeyAffairs) September 5, 2023
متداول || بعد ساعات قليلة من تصريح إمام أوغلو مُتهمًا اللاجئين بانخفاض مستوى مياه السدود نظراً لتزايد عددهم واستهلاكهم... أمطار غزيرة شكلت فيضانات وسيول في بعض مناطق إسطنبول.pic.twitter.com/nqEf7e1lZy— Salah (@MrSalah05) September 5, 2023
فيضانات ضخمة تجتاح إسطنبول وتتسبب في محاصرة الأشخاص وجرف المركبات 😨💔#تركيا #فيضانات #الوعد_ملهم #yagmur— نـايـف (@wz_f15) September 5, 2023
#اللعبه_مكشوفه pic.twitter.com/QQRzLJ3zjy