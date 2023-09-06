الشوارع تحولت الى انهار .. فيضانات هائلة في اسطنبول -فيديو

الوكيل الإخباري- شهدت مدينة اسطنبول التركية مساء امس الثلاثاء، فيضانات هائلة غمرت الطرقات والمحطات ، وسط أنباء عن مصرع شخصين غرقا، وفقدان الاتصال بثالث .

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وتداول متابعون مواقع التواصل صور ومقاطع فيديو للفيضانات ، التي تظهر وكانما تحولت الشوارع العامة لأنهار .



*أمطار غزيرة تغمر منطقة باشاك شهير في إسطنبول.* *بالفيديو تركيا |فيضانات إسطنبول**أمطار غزيرة تغمر منطقة باشاك شهير في إسطنبول.* pic.twitter.com/mC3cQHiWJX September 6, 2023