الأربعاء 06-09-2023
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الأربعاء، 06-09-2023 11:44 ص

الشوارع تحولت الى انهار .. فيضانات هائلة في اسطنبول -فيديو

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الوكيل الإخباري- شهدت مدينة اسطنبول التركية مساء امس الثلاثاء، فيضانات هائلة غمرت الطرقات والمحطات ، وسط أنباء عن مصرع شخصين غرقا، وفقدان الاتصال بثالث  .

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وتداول متابعون مواقع التواصل صور ومقاطع فيديو للفيضانات ،  التي تظهر وكانما تحولت الشوارع العامة لأنهار  .

 

 

 

 

 

 




 

 


 

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