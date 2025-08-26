إيلون ماسك يقاضي شركتي آبل وOpenAI متهما إياهما بالاحتكار

وصرح ماسك في 12 أغسطس الماضي أن أبل لا تتيح لأي شركات في مجال الذكاء الاصطناعي، باستثناء OpenAI، الوصول إلى المرتبة الأولى في تصنيف متجر تطبيقاتها App Store، واصفا ذلك بأنه "انتهاك لقانون مكافحة الاحتكار"، كما وعد بأن شركته للذكاء الاصطناعي xAI ستلجأ إلى المحكمة.
وجاء في الدعوى القضائية: "اتحد احتكاران لضمان هيمنتهما المستمرة في عالم يتطور بسرعة بفضل أقوى تكنولوجيا ابتكرتها البشرية على الإطلاق: الذكاء الاصطناعي، يعمل المدعى عليهما أبل وOpenAI بشكل متزامن لعرقلة الأسواق من أجل الحفاظ على احتكاراتهما وإعاقة المنافسة من قبل مبتكرين مثل X وxAI".
ويؤكد نص الاتهام أن الهدف من الدعوى لا ينحصر فقط في نية إيقاف المنظمات التكنولوجية عن ممارستها لأنشطة مناهضة للمنافسة، ولكن أيضا "استرداد مليارات الدولارات كتعويض عن الضرر."
وتتخصص شركة xAI في تطوير الذكاء الاصطناعي Grok، الذي تم إطلاقه في نوفمبر 2023. وفي مارس 2024، فتحت xAI الكود المصدري لـ Grok.
واكتسب روبوت الدردشة ChatGPT من شركة OpenAI شعبية بعد إطلاقه في نهاية نوفمبر 2022، حيث جذب أول مليون مستخدم في أقل من أسبوع. كان ماسك أحد المؤسسين المشاركين للمنظمة في عام 2015، والذي قطع لاحقا علاقاته مع الشركة الناشئة.
-
أخبار متعلقة
-
الحكومة الروسية تقترح الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب
-
ترامب يجرم تدنيس علم الولايات المتحدة الأمريكية
-
واشنطن تضغط لإعلان "اتفاقيات" بين إسرائيل وسوريا بعد شهر
-
إيطاليا تؤكد ضرورة ضمان سلامة الصحفيين وحرية عملهم في غزة
-
قاسم: ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة ردعت الكيان 17 عامًا
-
رسميا.. الخزانة الأمريكية تزيل لوائح العقوبات على سوريا من مدونة القوانين الفيدرالية
-
قمة جدة: تحرك إسلامي عاجل لوقف العدوان الإسرائيلي
-
الإمارات تُجهّز السفينة التاسعة محملة بـ7 آلاف طن مساعدات لأهالي غزة