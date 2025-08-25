مؤتمر الطبيبات الأردنيات يوصي بتعزيز السياحة العلاجية وتمكين قطاع التعليم

الوكيل الإخباري - أوصى مؤتمر الطبيبات الأردنيات الرابع في ختام أعماله مساء اليوم الاثنين، بضرورة تعزيز السياحة العلاجية، وترسيخ مكانة الأردن كوجهة أولى للسياحة العلاجية في المنطقة، وتمكين قطاع التعليم الطبي والطلبة بشكل يتناسب والمتغيرات العالمية ومتطلباتها.

وعقد المؤتمر في عمان بعنوان: "فتح آفاق الرعاية الصحية المستقبلية: التدريب، الاحتفاظ، الإصلاح"، بالتعاون مع الكليات الملكية البريطانية في لندن وادنبرة وإنجلترا، والرابطة الأوروبية لدراسة الكبد.



وأكد المؤتمر أهمية تطوير برامج تعاف للقطاع الصحي، وزيادة جاهزيته الوطنية لاستقبال المرضى، وتشجيع أنشطة تفاعلية تسهم في رفع روح التنافسية الإيجابية وتغني المعرفة، إلى جانب دعم مسابقات كليات الطب بين الجامعات الأردنية كمنصة لبناء الثقة، وتعزيز التميز العلمي والاجتماعي.



وقالت رئيسة جمعية الطبيبات العربيات، الدكتورة ميسم عكروش، إن لجان المؤتمر أوصت بضرورة اعتماد نهج جديد في تنظيم مهنة الطب بالشراكة بين المجلس الطبي ونقابة الأطباء، والتركيز على مبادئ الاستدامة بما يضمن جودة الخدمة واستمراريتها، وتعزيز التعاون بين الإعلام والقطاع الطبي من خلال إيجاد آليات تواصل مؤسسية بين الأطباء ووسائل الإعلام لطرح القضايا الصحية بموضوعية.



وأضافت أنه ومن خلال جلسات العمل والورش التي تضمنها المؤتمر برزت الحاجة إلى المحافظة على صورة الأردن الطبية المشرّفة محليًا وإقليميًا وعالميا، وتعزيز الاكتشاف المبكر للأمراض وخاصة سرطان الثدي، وتوسيع نطاق الأبحاث والدراسات الطبية، وإطلاق برامج مستدامة للتثقيف الصحي والتوعية بالصحة العامة على نطاق وطني، وفتح آفاق التخصصات العليا دوليًا وتيسير فرص الأطباء الأردنيين للالتحاق ببرامج التخصصات العليا والزمالات في الخارج، والاهتمام بشكل أوسع في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي على المستوى الطبي.