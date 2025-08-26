ترامب يجرم تدنيس علم الولايات المتحدة الأمريكية

واتخذ ترامب القرار بعد تكرار حرق العلم في احتجاجات بشأن الترحيل الجماعي للمهاجرين والدعم الأمريكي للحرب الإسرائيلية في غزة.
ووفق "فوكس نيوز"، ينص الأمر على أن "العلم الأمريكي أكثر رموز الولايات المتحدة قداسة وتقديرا، وتدنيسه ينطوي على إهانة واستفزاز بالغين، إنه تصريح بازدراء أمتنا ومعاداتها".
ويضيف النص "أن هذا الفعل تقوم به مجموعات وأفراد أجانب بشكل محسوب للترهيب والتهديد بالعنف ضد الأمريكيين".
وسيخول ترامب وزيرة العدل بمحاكمة من يقعون تحت طائلة هذا القرار، كما سيكلفها بتوضيح الحدود بين هذا النص وبين التعديل الأول للدستور الأمريكي الذي يكفل 5 حريات أساسية من بينها حرية التعبير.
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
الحكومة الروسية تقترح الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب
-
واشنطن تضغط لإعلان "اتفاقيات" بين إسرائيل وسوريا بعد شهر
-
إيلون ماسك يقاضي شركتي آبل وOpenAI متهما إياهما بالاحتكار
-
إيطاليا تؤكد ضرورة ضمان سلامة الصحفيين وحرية عملهم في غزة
-
قاسم: ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة ردعت الكيان 17 عامًا
-
رسميا.. الخزانة الأمريكية تزيل لوائح العقوبات على سوريا من مدونة القوانين الفيدرالية
-
قمة جدة: تحرك إسلامي عاجل لوقف العدوان الإسرائيلي
-
الإمارات تُجهّز السفينة التاسعة محملة بـ7 آلاف طن مساعدات لأهالي غزة