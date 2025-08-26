الثلاثاء 2025-08-26 01:56 ص
 

ترامب يجرم تدنيس علم الولايات المتحدة الأمريكية

الثلاثاء، 26-08-2025 12:29 ص
الوكيل الإخباري-   وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يقضي بمحاكمة من يهينون علم الولايات المتحدة الأمريكية باعتباره "رمزا مقدسا".اضافة اعلان


واتخذ ترامب القرار بعد تكرار حرق العلم في احتجاجات بشأن الترحيل الجماعي للمهاجرين والدعم الأمريكي للحرب الإسرائيلية في غزة.

ووفق "فوكس نيوز"، ينص الأمر على أن "العلم الأمريكي أكثر رموز الولايات المتحدة قداسة وتقديرا، وتدنيسه ينطوي على إهانة واستفزاز بالغين، إنه تصريح بازدراء أمتنا ومعاداتها".

ويضيف النص "أن هذا الفعل تقوم به مجموعات وأفراد أجانب بشكل محسوب للترهيب والتهديد بالعنف ضد الأمريكيين".

وسيخول ترامب وزيرة العدل بمحاكمة من يقعون تحت طائلة هذا القرار، كما سيكلفها بتوضيح الحدود بين هذا النص وبين التعديل الأول للدستور الأمريكي الذي يكفل 5 حريات أساسية من بينها حرية التعبير.

روسيا اليوم
 
 
