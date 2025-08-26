الثلاثاء 2025-08-26 01:55 ص
 

الحكومة الروسية تقترح الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب

الثلاثاء، 26-08-2025 12:52 ص

الوكيل الإخباري- وقع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين على مذكرة بشأن عرض مقترح على الرئيس فلاديمير بوتين بانسحاب روسيا من الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب، ليحال إلى مجلس الدوما.

وتم نشر المذكرة على الموقع الرسمي للوثائق القانونية، أمس الاثنين.

وينص المقترح على انسحاب روسيا من الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة، والتي تم إقرارها في 26 نوفمبر 1987، والبروتوكولات الملحقة بها الصادرة في عام 1993.

وكانت روسيا قد وقعت على تلك الوثائق الدولية في ستراسبورغ يوم 28 فبراير عام 1996.


وجدير بالذكر أن روسيا تبنت في عام 2020 قانونا حول منح الأولوية للتشريعات الروسية على القوانين الدولية، ينص على رفض تطبيق القواعد والقرارات والاتفاقيات الدولية في حال تناقضها مع الدستور الروسي.

 

RT

 
 
عربي ودولي الحكومة الروسية تقترح الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب

