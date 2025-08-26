الحكومة الروسية تقترح الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب

وتم نشر المذكرة على الموقع الرسمي للوثائق القانونية، أمس الاثنين.
وينص المقترح على انسحاب روسيا من الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة، والتي تم إقرارها في 26 نوفمبر 1987، والبروتوكولات الملحقة بها الصادرة في عام 1993.
وكانت روسيا قد وقعت على تلك الوثائق الدولية في ستراسبورغ يوم 28 فبراير عام 1996.
وجدير بالذكر أن روسيا تبنت في عام 2020 قانونا حول منح الأولوية للتشريعات الروسية على القوانين الدولية، ينص على رفض تطبيق القواعد والقرارات والاتفاقيات الدولية في حال تناقضها مع الدستور الروسي.
-
أخبار متعلقة
-
ترامب يجرم تدنيس علم الولايات المتحدة الأمريكية
-
واشنطن تضغط لإعلان "اتفاقيات" بين إسرائيل وسوريا بعد شهر
-
إيلون ماسك يقاضي شركتي آبل وOpenAI متهما إياهما بالاحتكار
-
إيطاليا تؤكد ضرورة ضمان سلامة الصحفيين وحرية عملهم في غزة
-
قاسم: ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة ردعت الكيان 17 عامًا
-
رسميا.. الخزانة الأمريكية تزيل لوائح العقوبات على سوريا من مدونة القوانين الفيدرالية
-
قمة جدة: تحرك إسلامي عاجل لوقف العدوان الإسرائيلي
-
الإمارات تُجهّز السفينة التاسعة محملة بـ7 آلاف طن مساعدات لأهالي غزة