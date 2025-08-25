الثلاثاء 2025-08-26 12:16 ص
 

انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

الإثنين، 25-08-2025 11:52 م

الوكيل الإخباري- انخفضت اليوم الاثنين، مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، فيما ارتفع سعر النفط الأميركي "وست تكساس"، بأكثر من دولار، ليصل إلى 64.78 دولار للبرميل الواحد.

وانخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي، 349 نقطة ليصل إلى 45282 نقطة، كما انخفض مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 47 نقطة ليصل إلى 21449 نقطة.


كما انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 27 نقطة ليصل الى 6439 نقطة.


بترا

 
 
