انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

وانخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي، 349 نقطة ليصل إلى 45282 نقطة، كما انخفض مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 47 نقطة ليصل إلى 21449 نقطة.
كما انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 27 نقطة ليصل الى 6439 نقطة.
