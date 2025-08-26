أول ظهور للفنانة أنغام بعد رحلة العلاج

وأظهرت الصور المتداولة علامات واضحة للإرهاق على ملامح الفنانة، في انعكاس لحجم المعاناة الصحية التي مرت بها خلال الفترة الماضية، وسط تفاعل واسع من جمهورها الذي أعرب عن تمنياته لها بالشفاء العاجل وعودة سريعة إلى نشاطها الفني.
وأعلن الإعلامي محمود سعد، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، عن عودة أنغام إلى القاهرة، قائلا: "من الطائرة على أرض مصر سمعت صوت أنغام وقلت لها حمدًا لله على السلامة، نورتي بلدك.. وصوتها جميل ومتألق كالعادة".
وأوضح سعد أن النجمة المصرية بدأت بالفعل مرحلة الاستشفاء والنقاهة بعد تجاوبها الجيد مع العلاج واستقرار حالتها الصحية، مشيرا إلى أن الأطباء سمحوا بعودتها إلى مصر عقب إتمام المراحل الأساسية من التعافي.
ويأتي هذا الظهور بعد خضوع أنغام لعملية جراحية دقيقة في ألمانيا، تضمنت استئصال جزء من البنكرياس، إثر مشكلات صحية استدعت تدخلاً طبياً عاجلاً.
وتخضع الفنانة حالياً لبرنامج تعافٍ تدريجي يشمل متابعة طبية دقيقة، مع الحرص على استعادة صحتها الجسدية والنفسية قبل استئناف نشاطها الفني المعتاد.
سكاي نيوز
-
-
-
-
-
-
-
-
-
