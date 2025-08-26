الثلاثاء 2025-08-26 01:55 ص
 

واشنطن تضغط لإعلان "اتفاقيات" بين إسرائيل وسوريا بعد شهر

الثلاثاء، 26-08-2025 12:20 ص
الوكيل الإخباري-  تستعد الإدارة الأميركية للإعلان عن تفاهمات أمنية بين إسرائيل وسوريا، مُخطَّط لها قبل انعقاد الدورة الجديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، بحسب ما نقلته قناة i24 الإسرائيلية عن مصدر مُطّلع.اضافة اعلان


وأوضح المصدر أن احتمالات التوصل إلى "اتفاقات محددة" بشأن قضايا أمنية بين الجانبين "قائمة" بحلول ذلك الموعد، إذا ما استمرت المفاوضات بالوتيرة الحالية.

وفي تصريحات نُقلت عن المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، توم باراك، قال إن إسرائيل وسوريا "تتفاوضان بحسن نية" على اتفاق أمني محتمل، لكنه شدّد على أن الطرفين "لم يقتربا بعد من توقيعه" وأن "المزيد من العمل لا يزال مطلوبًا" قبل الوصول إلى صيغة نهائية.

وتأتي هذه التحركات بعد جولات وساطة قادها المبعوث الأميركي شملت لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين وسوريين، في إطار مساعٍ لخفض التصعيد جنوب سوريا وفتح مسارات إنسانية وأمنية متبادلة، وسط توقعات ببحث ترتيبات مناطق منزوعة السلاح أو تفاهمات حدودية أوسع خلال الأسابيع المقبلة.

وفي حين تتحدث تقارير إسرائيلية وأميركية عن تقدّم "ملموس" على مستوى القنوات الخلفية، تؤكد مصادر دبلوماسية أن أي إعلان محتمل ما يزال رهن تذليل عقبات فنية وسياسية، على أن يتضح المسار قبيل اجتماعات نيويورك في سبتمبر.

