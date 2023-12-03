الشيوخ الامريكي يطلب من بايدن فرض حظر السفر مع الصين بعد ارتفاع الإصابة بأمراض التنفس الصينية

الوكيل الإخباري- قدّم أعضاءٌ من مجلس الشيوخ طلباً للرئيس الأمريكي جو بايدن؛ لفرض حظرٍ على السفر بين الولايات المتحدة والصين بعد ارتفاع حالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي الصينية في الآونة الأخيرة .



وجاء في الرسالة التي قدّمها خمسة من أعضاء جمهوريين بقيادة ماركو روبيو؛ كبير الجمهوريين في لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ: "يجب علينا أن نقيّد فوراً السفر بين الولايات المتحدة والصين حتى نتعرّف على مزيدٍ من المخاطر التي يشكّلها هذا المرض الجديد".



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وفي الاسبوع الماضي ، أصبح ارتفاع حالات الإصابة قضية عالمية، حيث طلبت منظمة الصحة العالمية من الصين تقديم مزيدٍ من المعلومات، وذلك استنادًا إلى تقريرٍ يفيد بوجود حالات التهاب رئوي غير معروفة لدى الأطفال، والتي تمّ اكتشافها من قِبل برنامج مراقبة الأمراض الناشئة، كما طلبت الولايات المتحدة من الصين توضيحات ومعلومات عن المرض المنتشر

بدوره اوضح المسؤول في لجنة الصحة الوطنية الصينية، مي فنغ، في مؤتمر صحافي، يوم امس السبت، إنه لم يتم العثور على أي أمراض معدية جديدة حتى الآن، خلال تحقيقات بشأن حالات الإصابة بأمراض في الجهاز التنفسي.

واكد ان الموجة الأخيرة من التهابات الجهاز التنفسي ناتجة عن تداخل فيروسات شائعة مثل فيروس الإنفلونزا، أو فيروسات الأنف، أو الفيروس المخلوي التنفسي، وكذلك البكتيريا مثل الميكروبلازما الرئوية، وهو السبب الشائع لعدوى الجهاز التنفسي

ودعت السلطات في الصين ، إلى فتح مزيدٍ من عيادات علاج الحمّى وتعزيز حملات التطعيم للأطفال وكِبار السن، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد موجة من أمراض الجهاز التنفسي، في أول شتاء منذ التخلي عن قيود كوفيد- 19.



ونصحت الأفراد بوضع الكمامات، كما دعا السلطات إلى التركيز على منع انتشار المرض في الأماكن المزدحمة، مثل المدارس ودور رعاية المسنين

