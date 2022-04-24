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الصحة العالمية تعلن عدد حالات التهاب الكبد الغامض

الأحد، 24-04-2022 07:34 ص

الصحة العالمية تعلن عدد حالات التهاب الكبد الغامض

منظمة الصحة العالمية جديد


الوكيل الإخباري - قالت منظمة الصحة العالمية "السبت" إن طفلاً واحدا على الأقل توفي في أعقاب زيادة مرض التهاب الكبد الحاد غير معروف السبب لدى الأطفال. 

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وأضافت المنظمة أن تقارير وردت عن تسجيل 169 حالة لدى أطفال في 12 دولة.
وأصدرت المنظمة هذه الأرقام، فيما تحقق السلطات الصحية في أنحاء العالم في الزيادة الغامضة في الحالات الحادة من التهاب الكبد لدى الأطفال الصغار.


وتابعت منظمة الصحة العالمية أنه حتى 21 أبريل تم تسجيل حالات حادة لالتهاب الكبد غير معروفة السبب في كل من بريطانيا والولايات المتحدة وإسبانيا وإسرائيل والدنمرك وإيرلندا وهولندا وإيطاليا والنرويج وفرنسا ورومانيا وبلجيكا.

وقالت المنظمة إن 114 حالة من بين 169 حالة كانت في بريطانيا وحدها.


وأضافت المنظمة أن الحالات المسجلة كانت لدى أطفال تتراوح أعمارهم بين شهر واحد و16 سنة، وأن 17 منها احتاجت لعمليات زرع كبد. ولم يتضمن التقرير تفاصيل عن حالة الوفاة جراء المرض ولم يذكر أين حدثت.


وأشارت المنظمة إلى أنها تراقب الوضع وتتعاون في هذا المجال مع السلطات الصحية البريطانية والدول الأخرى الأعضاء والشركاء.

 

البيان


 




 

 


 

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