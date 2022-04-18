أوكرانيا: مقتل 205 أطفال جراء الهجمات الروسية

الوكيل الإخباري-أعلنت النيابة العامة الأوكرانية، الاثنين، مقتل 205 أطفال جراء هجمات الجيش الروسي منذ 24 فبراير/ شباط الماضي.

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وأوضحت النيابة العامة في بيان لها، أن الهجمات الروسية أدت أيضًا إلى إصابة 362 طفلًا آخرين.



وأشارت إلى أن القصف الروسي تسبب في إلحاق أضرار بأكثر من ألف مؤسسة تعليمية، 95 منها تدمر بالكامل.



وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعتبره الأخيرة "تدخلا في سيادتها".

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