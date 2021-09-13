الصحة العالمية تنقل أكبر شحنة منفردة من الإمدادات الطبية والإنسانية إلى إثيوبيا

الوكيل الإخباري - سلم مركز الإمدادات اللوجستية التابع لمنظمة الصحة العالمية في دبي، 85 طنا متريا من الإمدادات الطبية المنقذة للحياة إلى إثيوبيا.

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واشتملت الشحنة التي تعد أكبر الشحنات الإنسانية المنفردة، التي نقلها المركز جوا حتى الآن، على أدوية أساسية ومستلزمات علاج الرضوح والجراحات الطارئة ومواد الحقن والمواد الاستهلاكية والمعدات ومجموعات الكوليرا.



وأشار بيان صادر عن المنظمة اليوم الاثنين، الى أنه تم نقل الشحنة عبر رحلة جوية مستأجرة تبرعت بها الإمارات العربية المتحدة، حيث ستلبي احتياجات أكثر من 150 ألف شخص.



واختتمت الشحنة إلى إثيوبيا أسبوعا تاريخيا لمركز الإمدادات، إذ أرسل خلال الأسبوع أكثر من أربعة أضعاف المتوسط الأسبوعي، وشحنت هذه العملية أكثر من 450 طنا متريا من الإمدادات الطبية بقيمة تزيد على 4.3 مليون دولار لدعم الاستجابة لتفشي الكوليرا في نيجيريا والنقص الحاد للأدوية في أفغانستان ولوازم علاج الرضوح واللوازم الجراحية إلى سوريا واليمن.



ويضطلع مركز الإمدادات اللوجستية بدور محوري من خلال الاستجابة السريعة للطوارئ الصحية في جميع أنحاء العالم. ومنذ ظهور جائحة كورونا، نجح المركز في توصيل إمدادات صحية بقيمة 90 مليون دولار أميركي من خلال 705 شحنات إلى أكثر من 120 بلدا.

بترا