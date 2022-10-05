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الصحة الكويتية: اتفاقيات مع الأردن لتوفير طواقم تمريضية

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الأربعاء، 05-10-2022 07:10 ص

الصحة الكويتية: اتفاقيات مع الأردن لتوفير طواقم تمريضية

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الوكيل الإخباري - قال وزير الصحة الكويتي الدكتور خالد السعيد، إن هناك اتفاقيات مع الأردن لتوفير الطواقم التمريضية، وذلك لمواكبة الافتتاحات والتوسعات الجديدة التي تشهدها الوزارة الكويتية.

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وأضاف السعيد في تصريحات لـ "كونا"، أن رؤية «كويت جديدة 2035» والركائز الأساسية لخطة التنمية أفردت حيزا هاما للصحة، مؤكدا على أن الغاية هي تعزيز وصون الصحة والحفاظ على المكتسبات والإنجازات الصحية التي تحققت، وضمان صحة ونوعية حياة أفضل لجيل الحاضر والمستقبل.


جاء ذلك في تصريح خلال تسليم شهادة اعتماد منظمة الصحة العالمية لمنطقتي الشامية وضاحية عبدالله السالم مدن صحية في الكويت. 

 

كونا


 




 

 


 

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