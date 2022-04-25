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الإثنين، 25-04-2022 02:58 م

الصومال.. مقتل 3 أشخاص جراء تفجير لغم وسط مقديشو

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الوكيل الإخباري-قتل 3 أشخاص على الأقل، الإثنين، في تفجير لغم أرضي استهدف سيارة عسكرية، وسط العاصمة الصومالية مقديشو، تبنته حركة "الشباب" المسلحة.

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وقال الملازم بالشرطة أحمد عبدي، للأناضول، إن "التفجير ناجم عن لغم أرضي كان مزروعا بجانب الشارع واستهدف سيارة كان يستقلها الجنرال في الجيش محمد حاشي جوليد".

وأضاف المصدر ذاته، أن "التفجير تسبب في مقتل 3 أشخاص وإصابة اثنين آخرين بجروح متفاوتة"، دون أن يوضح إن كان الضحايا من المدنيين أو العسكريين أو مصير جوليد.


من جهتها، أعلنت حركة "الشباب" مسؤوليتها عن التفجير، في بيان مقتضب نشره موقع "صومالي ميمو"، المحسوب على الحركة، دون تعليق فوري من السلطات الصومالية.


ومنذ سنوات، يخوض الصومال حربا ضد "الشباب"، وهي حركة مسلحة تأسست مطلع 2004، وتتبع فكريا لتنظيم "القاعدة"، وتبنت عمليات إرهابية عديدة أودت بحياة المئات.

 

الاناضول

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