السبت 23-04-2022
الوكيل الاخباري

مراكز فحص كورونا اليوم السبت - أسماء

انخفاض أسعار الذهب محلياً

الأردنيون أنفقوا 99,2 مليون دينار على السفر خلال شهرين - أرقام

الطاقة: نعمل على تفعيل دور المملكة في مجلس الطاقة العالمي

تفاصيل أسعار الخضار محلياً اليوم السبت

جمعية المصدرين: ارتفاع الصادرات الأردنية إلى كندا في 2021

وفيات السبت 23-4-2022

الإفتاء توضح حكم إخراج زكاة الفطر نقداً

8 وفيات و43 إصابة بحادث انقلاب حافلة في السعودية

المملكة تتأثر تدريجياً اليوم بمنخفض البحر الأحمر - تفاصيل

السبت، 23-04-2022 10:03 ص

الصومال .. 8 قتلى في تفجير استهدف مطعما شرقي مقديشو

thumbs_m_c_b7f4f012cf05b9775c926fdf23203629


الوكيل الإخباري-قتل 8 أشخاص في تفجير يعتقد أنه انتحاري استهدف مطعما يطل على ساحل ليدو شرقي العاصمة الصومالية مقديشو، بحسب مصدر أمني للاناضول.

اضافة اعلان


وقال مصدر في الشرطة الصومالية، إن "التفجير الذي استهدف مطعم بيسكاتوري كان قويا ويعتقد أنه انتحاري حسب المعلومات الأولية"، مشيرا إلى أن "دويه سمع في أحياء من مقديشو".


وأضاف المصدر، للأناضول، طالبا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن "التفجير وقع في وقت كان يجتمع في المطعم سياسيون ونواب في البرلمان الجديد إلى جانب قائد الشرطة اللواء عبدي حسن محمد".


وأشار إلى أن التفجير "أعقبته مواجهات عنيفة بين المهاجمين (لم يحدد هوياتهم) الذين حاولوا اقتحام المكان وحراس المطعم".


وأردف أن التفجير "تسبب في مقتل 8 أشخاص على الأقل وإصابة 9 آخرين بجروح متفاوتة، فيما نجا جميع المسؤولين الذي كانوا متواجدين في المطعم خلال الهجوم".


من جهتها، أعلنت حركة "الشباب" مسؤوليتها عن الهجوم الانتحاري الذي استهدف المطعم بحسب موقع صومالي "ميمو" المحسوب على الحركة دون ذكر مزيد من التفاصيل.


ويخوض الصومال حربا منذ سنوات ضد "حركة الشباب" المسلحة التي تأسست مطلع 2004، وهي تتبع فكريا لتنظيم "القاعدة" وتبنت عمليات إرهابية عديدة أودت بحياة المئات.

 

الاناضول

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
155a3564cdd5b649334d230d2a1087a7

السعودية توجه نصائح وتحذيرات للمعتمرين في العشر الأواخر من رمضان

russia(20)

روسيا.. مقتل 3 أشخاص بانفجار في منجم بمقاطعة أورينبورغ

000_18Y5K2

العراق.. عمليات عسكرية ضد داعش في 5 محافظات

_115167995_umrah1

هل ثواب الصلاة في مساجد مكة تعادل الصلاة في المسجد الحرام ؟.. الحج والعمرة السعودية تجيب

هزة

زلزال قوي يضرب جنوب البوسنة

ج

السعودية .. يجمع أسرة كاملة بغرفة واحدة ويحرقها في نهار رمضان

أخبار متعلقة
علم_الصومال__ألوانه_ومعانيها،_وسبب_اختيار_هذا_الشكل_له

الصومال .. محاولات لاستهداف رئيسي البلاد والوزراء

al-shabaab-1

حركة الشباب تنفذ هجوماً على مركز عسكري شرقي الصومال