الصين : اعصار جديد يتسبب بمقتل 5 اشخاص -فيديو

الوكيل الإخباري- تسبب إعصار في مقتل خمسة أشخاص وإصابة أربعة بجروح بالغة شرقي الصين، وفق ما أوردت وسائل إعلام رسمية، اليوم الأربعاء.

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وذكر تلفزيون الصين المركزي، أن الإعصار ضرب عدة مناطق في مدينة سوتشيان بمقاطعة جيانغسو ودمر 137 منزلاً.

وأظهرت مقاطع مصورة نشرت على الإنترنت، سيارات محطمة، إحداها انقلبت على جانبها، بالإضافة لحطام متطاير في الهواء أعلى بناية مكونة من عدة طوابق. وقال تلفزيون الصين، إن خدمات الكهرباء والطرق عادت إلى المنطقة بعد ذلك.





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