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الجمعة، 03-06-2022 01:37 م

الصين : تضرر أكثر من 14400 شخص من زلزال مقاطعة سيتشوان

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الوكيل الاخباري–أظهرت نتائج إحصاءات أولية أصدرها مقر الإغاثة من الزلازل بمدينة ياآن بمقاطعة سيتشوان في جنوب غربي الصين، تضرر 14427 شخصا بعد زلزال بقوة 6.1 درجة هز المدينة يوم الأربعاء الماضي.

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وتأكد مصرع أربعة أشخاص، وإصابة 42 آخرين بعد أن ضرب الزلزال محافظة لوشان في ياآن في الساعة 5 بعد ظهر يوم الأربعاء الماضي.


وتم إرسال أكثر من 7800 شخص من فرق الإنقاذ في حالات الطوارئ، والشرطة المسلحة، ومديرية الإطفاء، والقطاع الطبي إلى المناطق التي ضربها الزلزال من أجل القيام بأعمال الإنقاذ والإغاثة في حالات الطوارئ.

 

بترا

 




 

 


 

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